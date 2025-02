vhs-Kurs: Ganzheitliche Farb-, Typ- und Outfitberatung

„Farb- und Stilsicherheit lässt sich erlernen!“, heißt es in der Mitteilung der vhs Vogelsbergkreis. So erfahren Interessierte an drei Abenden ab Montag, 10. März, jeweils von 18 bis 21 Uhr, in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG 06, wie man mit passender Kleidung, Frisur und Make-up optische Vorzüge betonen kann. Auch wird es darum gehen, den ganz persönlichen Stil zu finden und so die eigene Ausstrahlung und das Wohlbefinden zu steigern. In der Farbtypbestimmung wird geklärt, ob warme oder kühle Farbtöne individuell passen. Die Typberatung wird Hinweise geben, welche Frisur und Make-up oder welche Brille die Persönlichkeit optimal unterstreichen. Die abschließende Stil- und Outfitberatung wird über aktuelle Modetrends und zeitlosen Modestil informieren und es wird individuell geklärt, welcher Stil passt.Anmeldeschluss ist Montag, 10. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.