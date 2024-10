vhs-Kurs: Fußball im Nationalsozialismus – Ein Besuch bei der Eintracht Frankfurt

Neben einem Besuch im Eintracht Frankfurt Museum steht auch ein Stadionrundgang mit Besichtigung der Tribüne und der Spielerkabinen auf dem Programm.Das Eintracht Frankfurt Museum bietet zahlreiche Bildungsangebote zu verschiedenen Themenbereichen, ob Religion, Geschichte oder Politik. Zunächst startet die Gruppe mit einer kurzen Einführung in die Geschichte des Sports und des Fußballs, um dann die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die Konsequenzen für Sportvereine sowie die Vereinnahmung der Jugend zu thematisieren. Auf dem anschließenden Geländerundgang werden verschiedene Stationen angelaufen, an denen die Geschichte des Vereins erlebbar wird. Zudem werden Mahnmale gegen Rassismus und Ausgrenzung besucht.Das Highlight wird der abschließende Stadionrundgang sein, mit Besichtigung der Tribüne und der Spielerkabinen.Die An- und Abreise zum Eintracht Frankfurt Museum, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt, kann selbständig erfolgen. Der alternative Treffpunkt zur gemeinsamen Zugreise ist am 16. Oktober in Fulda um 7 Uhr am Hauptbahnhof. Die gemeinsame Abreise ist für 14 Uhr vorgesehen.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 9. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Brot backen ist in. In den sozialen Medien führt kein Weg an Brot backenden Menschen vorbei. Aus gutem Grund: Brot ist Grundnahrungsmittel. Für ein gutes Brot braucht es nicht viel. Eigentlich nur Wasser, Mehl, Salz und Zeit. Aber was ist eigentlich Sauerteig und was kann er? Unter anderem darauf erhalten Interessierte am Samstag, 19. Oktober, von 10.30 bis 16.30 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08, Antworten. Denn mit frischen Mehlen lernen Interessierte, wie man einen eigenen Sauerteig ansetzt, pflegt und haltbar macht. Mitzubringen sind: eine Kochschürze, etwas zu trinken, eine große Schüssel mit Deckel, ein Schraubdeckelglas und ein Stoffbeutel.Anmeldeschluss ist Sonntag, 13. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Am Samstag, 19. Oktober, geht es von 10 bis 17.30 Uhr in der Lauterbacher vhs, Obergasse 44, Raum 13, um Stimme, Sprechen und Körpersprache. Wie kann die Stimme genutzt werden, um etwas Spannendes vorzulesen, vorzutragen oder eine bewegende Rede zu halten? Wie kann über Sprechgeschwindigkeit, Pausierung, Lautstärke, Tonhöhe und Artikulation die Stimme gewinnend in Gesprächen eingesetzt werden, und welche Rolle spielen dabei Atmung, Körperbewegung, Haltung, Gestik, Mimik und Blickkontakt? Diese und weitere Fragen zu diesem Themenkreis werden im Laufe des Kurses unterhaltsam, erkenntnisreich und humorvoll beantwortet.Anmeldeschluss ist Montag, 14. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Die ersten Schritte am Computer können Kinder zwischen 8 und 10 Jahren ab Montag, 21. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr machen. Denn in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, startet ein fünftägiger Ferienkurs für Kinder. Sie erfahren dabei, wie sie im Internet das finden, was sie suchen, und wie sie mit nützlichen Informationen umgehen können. Zusätzlich steht der Umgang mit der Tastatur und das Schreiben mit zehn Fingern auf der Tagesordnung. Dabei lernen die Kinder auch einige Grundlagen des Textverarbeitungsprogramms Word kennen.Anmeldeschluss ist Montag, 14. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. In der zweiten Herbstferienwoche lädt ein vhs-Kurs Kinder und Jugendliche ein, das 10-Finger-Tastschreiben zu erlernen. Ab Montag, 21. Oktober, steht an fünf Terminen, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr, in der Gesamtschule in Mücke-Nieder-Ohmen das sichere und entspannte Schreiben an der PC-Tastatur auf dem Plan. Der Kurs wird mit einem ganzheitlichen Lernsystem durchgeführt, das auf beschleunigten Lernmethoden beruht. In einer angenehmen und entspannten Lernatmosphäre können die Teilnehmenden auf einfache Weise mit viel Spaß schnell lernen. Interessierte Kinder sollten mindestens die 4. Klasse besuchen, beziehungsweise 9 bis 10 Jahre alt sein. Voraussetzung ist der sichere Umgang mit einem Windows-PC, Vorkenntnisse im Tastschreiben sind nicht nötig, allerdings sollte ein USB-Stick mitgebracht werden.Anmeldeschluss ist Montag, 14. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Wie handhabe ich meine Digitalkamera eigentlich optimal? Wo liegen die Grenzen? Wie gestaltet sich das Zusammenspiel zwischen Kreativität und Technik? Was bewirken Blende, Verschlusszeit, ISO und Motiv- und Szeneneinstellungen? All diese und noch viele andere Fragen sollen am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, jeweils von 10 bis 14.30 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, mit viel Praxis beantwortet werden.Die grundlegende Bedienung der Kamera, Fotografieren im manuellen Modus, Wirkungen verschiedener Brennweiten und viel Experimentierfreude stehen bei diesem Kurs im Vordergrund. Grundlegende Einstellungen für Landschaft, Porträt, Architektur, Party/Schnappschuss oder etwa Sport werden besprochen und ausprobiert.Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger. Voraussetzungen für die Teilnahme sind erste minimale Kenntnisse im Umgang mit der eigenen Kamera und viel Spaß am Ausprobieren. Interessierte werden gebeten, bei der Anmeldung ihr Kameramodell anzugeben.Anmeldeschluss ist Sonntag, 20. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Am Samstag, 26. Oktober, erfahren Interessierte beim Kurs in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, von 12 bis 16 Uhr, wichtige Grundlagen zum Drucken mit Moosgummistempeln. Denn dort wird gezeigt, wie man aus Moosgummiplatten ganz leicht hochwertige Druckstöcke herstellt und im Verfahren des Handabzugs damit druckt. Die selbstgemachten Stempel, beziehungsweise Druckstöcke, sind sehr haltbar und können über viele Jahre hinweg benutzt werden. Sie eignen sich für den Druck mit Wasser- und Ölfarben. Am Kurs-Nachmittag sollen Handabzüge farbig gestaltet und die Unikat-Drucke weiterbearbeitet werden. Das Verfahren eignet sich besonders für Schulen oder das Drucken Zuhause, wenn keine Druckerpresse zur Verfügung steht.Interessierte sollten eine Vorlage oder ein 1:1-Ausdruck des zu druckenden Motivs mitbringen. Das Zeitungsbild, ein Ausdruck einer Blume, eines Tiers, eines Schriftzugs oder beispielsweise eines Mandalas sollte nicht größer als A4 und auf normalem Büropapier ausgedruckt sein. Ebenfalls sollten Kittel, Handschuhe, glattes Papier (Zeichenblock DIN A3), eine Schere, ein Cutter, ein Bleistift, ein Wasserfarbkasten und Borstenpinsel mitgebracht werden.Anmeldeschluss ist Sonntag, 20. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.