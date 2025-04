vhs-Kurs: Funktionelles Körperworkout

Das funktionelle Körperworkout, das die vhs in der Turnhalle in Alsfeld (Im Klaggarten 6) anbietet, zielt auf eine ganzheitliche Stärkung des Körpers ab. Hierbei wird überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Es werden mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht. Ein wesentlicher Bestandteil ist, die Stabilität der Körpermitte zu verbessern. Ebenso werden Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit gefordert. Die Trainingsform ist für jeden geeignet und kann in individueller Intensität ausgeführt werden. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 30. April, es finden insgesamt acht treffen, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr, statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.