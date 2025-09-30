Kontakt
vhs-Kurs: Französisch

Einen Anfänger-Kurs Französisch bietet die vhs in der Windbergschule in Freiensteinau an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die keine oder nur sehr geringe Kenntnisse der Sprache haben. Der Kurs startet am 3. November, es gibt insgesamt sieben Treffen, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldeschluss ist am 27. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

