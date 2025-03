vhs-Kurs: Französisch für die Reise (A1)

Einen leichten und unkonventionellen Einstieg in die französische Sprache bietet die vhs mit dem Kurs „Französisch für die Reise (A1)“, der ab 28. April in Lauterbach im Schulzentrum an der Wascherde angeboten wird. Es sind fünf Treffen geplant, die von 17.30 bis 20 Uhr stattfinden. Die Teilnehmer werden alles lernen, was man braucht, um sich auf Reisen in wichtigen Alltagssituationen (Hotel, Restaurant, Einkaufen, etc.) auf Französisch verständigen zu können - egal, ob zur Vorbereitung auf den nächsten Frankreich-Aufenthalt oder einfach nur für ein erstes Rendez-vous mit der französischen Sprache. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.