Der vhs-Kurs „Französisch A1 Auffrischung - mit Vorkenntnissen“ richtet sich an Personen, die schon einmal Französisch gelernt haben, dabei das Niveau A1 abgeschlossen haben und nun das Gelernte wiederholen wollen. Der Kurs beginnt am 30. April (17 bis 18.30 Uhr) im Schulzentrum an der Wascherde in Lauterbach. Acht Treffen sind vorgesehen. Anmeldeschluss ist am 23. April Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.