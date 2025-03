vhs-Kurs: Ferien-Crashkurs - Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben für Kids

Der vhs-Ferien-Crashkurs „Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben“ richtet sich an Kinder und Jugendliche, die in sehr kurzer Zeit das 10-Finger-Tastschreiben erlernen möchten, um sicher und entspannt an der PC-Tastatur schreiben zu können. Der Kurs wird mit einem ganzheitlichen Lernsystem durchgeführt, das auf beschleunigten Lernmethoden beruht. In einer angenehmen und entspannten Lernatmosphäre werden die Teilnehmer erleben, wie man auf einfache Weise schnell lernen kann und dabei noch jede Menge Spaß hat. Zu Hause üben ist dann der Schlüssel zum Erfolg.Die Kinder sollten mindestens die vierte Klasse besuchen beziehungsweise zwischen neun und zehn Jahre alt sein. Voraussetzung ist der sichere Umgang mit einem Windows-PC, Vorkenntnisse im Tastschreiben sind nicht nötig.Der Kurs findet am 14., am 15. und am 16. April jeweils von 9 bis 12 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist am 7. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.