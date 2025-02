vhs-Kurs: Excel - Basiswissen

Kenntnisse in Excel sind heute ein wichtiger Bestandteil im Berufsleben. Das praxisbezogene vhs-Seminar „Excel - Basiswissen (Plus)“ vermittelt auf verständliche Art und Weise die verschiedenen grundlegenden Funktionen von Microsoft Excel. Der Kurs startet am Freitag, 7. März (18 bis 21.15 Uhr) in der vhs in Lauterbach. An vier Abenden lernen die Teilnehmer unter anderem das Eingeben und Bearbeiten von Excel Tabellen, das Formatieren von Zellen mit Schrift, Rahmen und Textausrichtung oder auch das Erstellen, Bearbeiten und Gestalten von Excel Diagrammen. Anmeldeschluss ist am 28. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.