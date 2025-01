vhs-Kurs: Erste Schritte am iOS-Smartphone und -Tablet

Ab Freitag, 7. Februar, 9 bis 11.15 Uhr, geht es an vier Terminen um die ersten Schritte am iOS-Smartphone oder -Tablet. Neben der reinen Bedienung und dem allgemeinen Umgang mit dem Gerät vermittelt der vhs-Kurs mit vielen Übungsphasen in angenehmer Atmosphäre weitere Einsatzmöglichkeiten. Der Kurs im Raum „Antreff“ im Haus Schlossblick, Zeller Str. 3, in Romrod, will dabei helfen, sich mit dem Smartphone vertraut zu machen und Sicherheit im Umgang zu vermitteln.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 30. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.