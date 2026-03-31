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vhs-Kurs: Erste Schritte am Smartphone oder Tablet

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wer ein Smartphone oder Tablet mit Android-Betriebssystem besitzt, und wissen will, was der smarte Computer alles leisten kann, für den ist der vhs-Kurs „Erste Schritte am Smartphone oder Tablet“ richtig. Ab Donnerstag, 16. April, geht es an vier Terminen jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr in der Lauterbacher vhs, Obergasse 44, etwa um Bedienung und den allgemeinen Umgang mit dem Gerät sowie die vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Viele Übungsphasen helfen dabei, sich mit dem Smartphone vertraut zu machen und sicherer zu werden.

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 9. April.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

 

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