vhs-Kurs: Erste Schritte am Smartphone/Tablet mit iOS (iPhone / iPad)

An vier Abenden die ersten Schritte am Smartphone oder Tablet mit iOS erlernen – das kann man mit der vhs des Vogelsbergkreises. Sie bietet ab Mittwoch, 7. Mai, von 18 bis 20.15 Uhr, einen entsprechenden Kurs in den Räumlichkeiten der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, an.Die Teilnehmer werden neben der reinen Bedienung und dem allgemeinen Umgang mit dem Gerät weitere Einsatzmöglichkeiten kennenlernen. Viele Übungsphasen in angenehmer Atmosphäre werden helfen, sich mit dem iPhone oder iPad vertraut und sicher zu fühlen. Schwerpunkte des Kurses sind: grundlegende Bedienung und Funktionen kennenlernen, Einstellungen vornehmen, Telefonfunktionen schnell erreichen, Apps nutzen und löschen, E-Mails schreiben und verwalten, WhatsApp und Datensicherheit. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 30. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.