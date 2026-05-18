vhs-Kurs: Erste Schritte am PC / Notebook mit Win11 und Office 2024
In diesem Grundlagenkurs erwerben die Teilnehmer solides Basiswissen über die Arbeitsweise und Anwendungsmöglichkeiten des Notebooks.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer erkunden vielmehr in einem angemessenen Lerntempo und gezielten Übungen wesentliche Programme an ihrem eigenen Laptop. So wird unter anderem geübt, Bahntickets im Internet zu bestellen oder Urlaub-Wellnessziele zu finden und eventuell buchen.
Der Kurs startet am 28. Mai (17.30 bis 20.30 Uhr) in Lauterbach, Obergasse 44. Insgesamt sind vier Treffen vorgesehen. Anmeldeschluss ist am 21. Mai. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.