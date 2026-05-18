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vhs-Kurs: Erste Schritte am PC / Notebook mit Win11 und Office 2024

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wer noch keine Erfahrung mit dem Computer, vielleicht sogar Berührungsängste hat, wer einfach planlos ausprobiert und sich hinterher fragt, wie er zum Ziel gekommen ist – der ist im vhs-Kurs „Erste Schritte am PC / Notebook mit Win11 und Office 2024“ richtig.

In diesem Grundlagenkurs erwerben die Teilnehmer solides Basiswissen über die Arbeitsweise und Anwendungsmöglichkeiten des Notebooks.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer erkunden vielmehr in einem angemessenen Lerntempo und gezielten Übungen wesentliche Programme an ihrem eigenen Laptop. So wird unter anderem geübt, Bahntickets im Internet zu bestellen oder Urlaub-Wellnessziele zu finden und eventuell buchen.

Der Kurs startet am 28. Mai (17.30 bis 20.30 Uhr) in Lauterbach, Obergasse 44. Insgesamt sind vier Treffen vorgesehen. Anmeldeschluss ist am 21. Mai. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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