Vogelsbergkreis, Deutschland
Herr Christian Lips
vhs-Kurs: Englisch für die Reise (A1)

Im Hotel einchecken, in der Innenstadt nach dem Weg fragen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder das Abendessen im Restaurant bestellen: Gerade auf Reisen ist Englisch oft unverzichtbar. Der vhs-Kurs „Englisch für die Reise (A1)“ widmet sich daher ab Mittwoch, 22. Oktober, an acht Terminen den sprachlichen Grundlagen fürs Reisen. Interessierte mit Grundkenntnissen können im Kurs in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG 03, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

