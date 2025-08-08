Kontakt
Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
vhs-Kurs: Englisch A1.6

Am 13. August beginnt bei der vhs in Lauterbach in der Obergasse 44 der Englisch-Kurs A1.6. Der Kurs richtet sich an Interessierte mit Vorkenntnissen aus etwa fünf Kursen an der vhs oder vergleichbaren Vorkenntnisse auf Mitte der Lernstufe A1. Man ist in diesem Kurs richtig, wenn man jemanden auf Englisch begrüßen und sich vorstellen kann, wenn man einfache Fragen zur Person stellen und beantworten kann und wenn man Zahlen und Uhrzeiten versteht. Mit einem Mix aus Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und Grammatik erweitern die Kursteilnehmer ihre Kenntnisse der englischen Sprache und erfahren Wissenswertes über englischsprachige Länder. Insgesamt finden zwölf Treffen, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

