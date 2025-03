vhs-Kurs: Englisch A1.2 - Wiedereinstieg am Nachmittag

Wer vor längerer Zeit schon einmal ein wenig Englisch gelernt hat und nun wieder einsteigen will, für den hat die vhs in Alsfeld ein Angebot: Am Montag, 28. April, startet der Kurs „Englisch A1.2 - Wiedereinstieg am Nachmittag“. Es sind zehn Treffen vorgesehen, die jeweils von 15 bis 16.30 Uhr stattfinden. Die Teilnehmer bekommen eine spielerische Einführung in die Grundlagen der englischen Sprache in Wort, Schrift und Grammatik. In lockerer und entspannter Atmosphäre spricht die Gruppe miteinander, natürlich so viel wie möglich auf Englisch. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.