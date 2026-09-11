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vhs-Kurs: Englisch A1.2 - Von der Pique auf

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Einen neuen Englischkurs für alle, die nicht sicher sind, ob und wie ihre vorhandenen, sehr geringen Kenntnisse noch verwertbar sind, bietet die vhs in Alsfeld, im Klaggarten 6, an. Der Kurs ist auch für ältere Menschen geeignet. Das analoge Lernen hält fit und macht fit für den modernen Alltag. Insgesamt gibt es zehn Termine, jeweils freitags von 11 bis 12.30 Uhr. Der Kurs, der von einer Muttersprachlerin geleitet wird, startet am 2. Oktober, er findet auch in den Herbstferien statt. Anmeldeschluss ist am 27. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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