vhs-Kurs: Einfach gutes Brot

Schmerzen, Migräne, Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Knacken und Knirschen des Kiefers, und etwa Tinnitus bessern sich bei regelmäßiger Anwendung der Kieferbalance wesentlich und können sogar ganz verschwinden, heißt es in der Mitteilung der Volkshochschule. Selbst Zahnspangenkorrekturen und Kieferoperationen werden besser vertragen. Im Basisseminar am Samstag, 15. März, lernen Interessierte in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18, von 13.30 bis 18.30 Uhr die Grundbegriffe kennen und selber anwenden.Anmeldeschluss ist Sonntag, 9. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.