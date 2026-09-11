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vhs-Kurs: Einfach edel drucken - Cyanotypie

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Lust auf Experimente? Mit der Cyanotypie geht das ganz einfach.

Aber muss man für eine Cyanotypie malen oder fotografieren können? Nein, diese Edeldrucktechnik gehört zwar in die Anfänge der Fotografie und lässt Bilder durch Licht in leuchtendem Blau entstehen, kann aber auch jederzeit zum freien Gestalten eingesetzt werden. Mit unterschiedlichsten Materialien aus der Natur oder auf Folie übertragene Zeichnungen und Fotos bietet die Cyanotypie die Möglichkeit ganz vielfältige Werke zu erstellen.

Im vhs-Kurs für Einsteiger (Kinder) erhalten die Teilnehmer einen Einblick in den Ablauf des Herstellungsprozesses und die Ergebnisse könnten im Kurs "einfach Buchbinden..." weiterverarbeitet werden. Der Kurs findet am 29. September von 16 bis 18 Uhr in der Frankfurter Straße 51 in Homberg statt. Von 18.30 bis 21 Uhr schließt sich ein Kurs für Jugendliche und Erwachsene an.

Anmeldeschluss für beide Kurse ist am 22. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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