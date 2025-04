vhs-Kurs: Einfach edel drucken – Cyanotypie für Einsteiger

Lust auf Experimente? Schon mal mit Licht gemalt? Mit der Cyanotypie geht das ganz einfach! Aber muss man dafür malen oder fotografieren können? Nein! Diese Edeldrucktechnik gehört zwar in die Anfänge der Fotografie und lässt Bilder durch Licht in leuchtendem Blau entstehen, kann aber auch jederzeit zum freien Gestalten eingesetzt werden. Mit unterschiedlichen Materialien, wie Naturelementen, auf Folie übertragene Zeichnungen und Fotos oder auch einfachen Werkstoffen, die jeder zu Hause hat, bietet die Cyanotypie die Möglichkeit, ganz vielfältige Werke zu erstellen. Die Teilnehmer erhalten in diesem Kurs der Volkshochschule am Mittwoch, 14. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr, einen Einblick in den Ablauf des Herstellungsprozesses. Der Kurs findet statt in den Räumlichkeiten der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG 07.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 8. Mai. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.