Eine alte Technik des Druckens mit Pflanzen steht am Sonntag, 18. Mai, von 11 bis 17 Uhr im vhs-Kurs „Ecodyeing – Naturdrucken auf Papier“ auf dem Programm. Im Kurs an der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, sollen mit vorab von den Kursteilnehmern gesammelten Pflanzen, Künstlerpapier und Farben Kunstwerke entstehen.Die Pflanzen sollen im Garten der vhs zusammen mit verschiedenen Zutaten in Künstlerpapiere eingelegt und mit Farbzugaben in Töpfen gekocht werden. Anschließend müssen die so bedruckten Papiere noch gesäubert und getrocknet werden.Das Drucken findet hauptsächlich draußen statt, daher kann der Workshop nur bei gutem Wetter stattfinden. Mitzubringen sind ein Pflanzenstrauß, Kittel oder alte Kleidung, Einmalhandschuhe, eine Schere sowie alte Zeitungen.Anmeldeschluss ist Sonntag, 11. Mai. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Im Töpferraum der Gesamtschule Homberg beginnt am Freitag, 23. Mai, 19 Uhr, ein sechsteiliger vhs-Kurs für Fortgeschrittene. Im Rahmen des an zwei Wochenenden stattfindenden Kurses sollen Keramikobjekte mit Holz und Sägespänen in der Holztonne gebrannt werden.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 15. Mai. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.