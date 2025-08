Ob Hochzeit, Discoparty oder im beruflichen Kontext - bei fast allen Veranstaltungen mit Musik wird besonders ein Tanz getanzt: DiscoFox. So unterschiedliche Musikrichtungen wie deutscher Schlager oder englischer Pop fordern in gleichem Maße dazu heraus, paarweise das Tanzbein zu schwingen. Neben Fragen des Führens und Folgens vermittelt dieser Kurs zunächst die Grundschritte (Ein- und Ausdrehen, offene und geschlossene Tanzhaltung, Platzwechsel).Der Kurs findet am 29. und 30. August jeweils von 19 bis 21 Uhr im Foyer der Albert-Schweitzer-Schule, In der Krebsbach 10, statt. Eine Anmeldung wird paarweise empfohlen. Anmeldeschluss ist der 22. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.