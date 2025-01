Am Mittwoch, 12. Februar, lernen Interessierte im vhs-Kurs „Die Welt der Klangschalen erleben“, das Klangfeld und das Klangkonzert sowie Varianten der Klangmassage kennen. Von 19.30 bis 21.30 Uhr bietet der Kurs in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 01, eine sensomotorische Wahrnehmungsschulung an und thematisiert die Wirkung der Entspannung auf Körper und Seele.Mitzubringen sind bequeme Kleidung ohne Knöpfe und Schnallen, eine Decke, eine Matte und ein Kopfkissen.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.