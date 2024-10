In diesem Kurs lernen Interessierte an drei Terminen das Klangfeld und das Klangkonzert sowie Varianten der Klangmassage kennen. Im Kindergarten Tabaluga in Eulersdorf startet der Kurs am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr.In den drei eineinhalbstündigen Kursen erfahren Interessierte eine sensomotorische Wahrnehmungsschulung und die Wirkung der Entspannung auf Körper und Seele. Zu den Kursen sollte bequeme Kleidung ohne Knöpfe und Schnallen getragen und eine Decke, eine Matte und ein Kopfkissen mitgebracht werden.Anmeldeschluss ist Sonntag, 6. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.