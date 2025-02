Nichts im Leben verändert eine Frau so wie die Geburt eines Kindes. Ob psychisch oder physisch, diese Erfahrung ist ein tiefgreifendes Erlebnis. Es ist eine Zeit des Wandels, des Wachstums und der Entdeckung, die sowohl Herausforderungen als auch unermessliche Freude mit sich bringt. Wie man sich gut auf die Zeit nach der Geburt vorbereiten kann, das wird im vhs-Kurs „Die Geburt einer Mutter - was bedeutet Mutterwerden und Mutter sein?“ erläutert. Er beginnt am Montag, 3. März (14.30 bis 16 Uhr) in den Räumen der vhs in Alsfeld. Insgesamt sind vier Treffen vorgesehen. Anmeldeschluss ist am 27. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.