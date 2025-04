Am Samstag, 26. April, widmet sich der vhs-Kurs „Bis jetzt stand noch gar nichts drin – gelingende Pressearbeit“ in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 07, von 10 bis 16 Uhr der Öffentlichkeitsarbeit. Denn Print- und Online-Medien sind wichtige Mittel, um Informationen aus dem Firmen-, Vereins- oder Schulleben in die Öffentlichkeit zu bringen. Gute Pressemeldungen sind daher von großer Bedeutung. In diesem Kurs erfahren Interessierte, wie man es den Redaktionen leichter macht, die versendeten Mitteilungen zu veröffentlichen, welche Fehler man vermeiden sollte und was auf keinen Fall fehlen darf.Anmeldeschluss ist Sonntag, 20. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.