Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040386

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Beikost für Säuglinge

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Mit knapp sechs Monaten kann ein Säugling den Spaß am Essen entdecken. Bis dahin sollte er ausschließlich Milch bekommen. Oft stehen Eltern in dieser Zeit vor einigen Fragen: Wie kann ich für einen guten Beikoststart sorgen? Was genau biete ich an? Brei oder BLW? BLW, "Baby led weaning" – was ist das? Welche Lebensmittel darf ich anbieten, welche nicht? Mithilfe des vhs-Kurses „Beikost für Säuglinge: gesunde Ernährung von Anfang an“ sollen Eltern mit gutem Gewissen, sorgenfrei und viel Freude die Beikost mit ihrem Säugling starten. Neben der Wissensvermittlung wird außerdem gemeinsam gekocht. Zubereitet werden sowohl Hauptmahlzeiten als auch Snacks für Zwischendurch. Eltern, die ihre Säuglinge vegetarisch ernähren möchten, sind ebenfalls willkommen, denn die Beikost gelingt auch ohne Fleisch. Der Kurs findet am 14. November von 17.30 bis 19 Uhr und am 15. November von 10 bis 13 Uhr in der vhs-Küche in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Anmeldeschluss ist am 10. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.