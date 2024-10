vhs-Kurs: Augenentspannung – Augenschule – Sehtraining

Ab Montag, 28. Oktober, stehen in der Lauterbacher vhs, Obergasse 44, Raum 13, an drei Abenden Augenentspannung, Augenschule und Sehtraining auf dem Programm. Jeweils von 18 bis 19.30 Uhr können Menschen, die besonderen Sehbelastungen ausgesetzt sind, deren Sehkraft nachlässt oder die Sehprobleme haben, beziehungsweise diesen vorbeugen möchten, an der Augenschule teilnehmen.Der Kurs lehrt Fehlsichtige und Normalsichtige das organgemäße und organgerechte Sehen. Die Augenschule zielt auf eine Vermeidung, beziehungsweise den Abbau von Sehstresssymptomen, wie Kopfschmerzen, Augenbrennen und nachlassender Belastung oder Gefahr von Überforderung der Sehfähigkeit und -qualität ab.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 24. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. An vier Terminen steht in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, ab Dienstag, 29. Oktober, der Stress im Mittelpunkt. Jeweils von 17 bis 18.30 Uhr lernen Interessierte hilfreiche Methoden kennen, die dabei helfen können, mit Stress und steigenden Anforderungen im Beruf oder auch im persönlichen Alltag umzugehen. Denn Innehalten, Durchatmen und kleine Veränderungen können helfen, Stress und die Reaktionen des Körpers gezielt zu regulieren. Im Kurs soll die Aufmerksamkeit auf den Körper gelenkt werden, um zukünftig imstande zu sein, sich selbst zu regulieren und zu heilen. Benötigt werden Noppensocken sowie eine Matte oder Decke.Anmeldeschluss ist Freitag, 25. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. „Zeit für mich“ ist die Überschrift des Kurses, der ab Donnerstag, 31. Oktober, zu vier Terminen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in die vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 01, einlädt. Im Kurs soll es darum gehen, wie die eigene Kraft und Leidenschaft im Umgang mit den täglichen Herausforderungen erhalten werden können. Gemeinsam mit anderen Interessierten soll im Kurs die Wahrnehmung für eigene Impulse und Bedürfnisse geschult werden. Besonders ansprechend ist dieses Angebot für Menschen, die in der Familienphase Verantwortung für ein oder mehrere Kinder tragen, heißt es in der Mitteilung. Denn die vier Einheiten für Kraft und Individualität haben zum Ziel, Überforderung und Erschöpfung zu vermeiden und so gesund zu bleiben. Für den Kurs werden Noppensocken benötigt.Anmeldeschluss ist Montag, 28. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.