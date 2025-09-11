vhs-Kurs: Aufbaukurs Digitalfotografie
Teilnehmer üben im Kurs in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 16, mit der eigenen Kamera, denn das Ausprobieren steht im Vordergrund. Auch die Grundlagen der Bildgestaltung werden thematisiert.
Für den Aufbaukurs sollte die Bedienung der Kamera mit Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik oder manuellem Modus in Grundzügen bekannt sein. Mitzubringen sind Kamera, Ersatzakku, eine leere Speicherkarte und, wenn vorhanden, ein Stativ. Auch das Kameramodell sollte bei der Anmeldung angegeben werden.
Anmeldeschluss ist Donnerstag, 25. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.