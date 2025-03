Außergewöhnliche Frauen hat es in Hessen zu allen Zeiten gegeben. Viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten, einige wenige haben sich selbst ein Denkmal gesetzt und jede einzelne Biografie kann eine Quelle der Inspiration sein. Der Online-Kurs „Amalie, Elfriede und die anderen ... Starke Frauen aus Hessen“ der vhs Vogelsbergkreis widmet sich diesen starken Frauen am Sonntag, 16. März, von 16 bis 17.30 Uhr.Die Historikerin und Journalistin Monika Felsing wird im Rahmen des Kurses unter anderem auf Maria Sybilla Merian, Amalie Weidig, Frieda Bücking, Elfriede Roth, Elisabeth Selbert, Fini Pfannes, Birgit Prinz und einige andere Hessinnen eingehen, die für ihre Zeit prägend waren.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.