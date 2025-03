Im vhs-Kurs Advanced English Speaking (B2/C1) kann man seine Fähigkeiten auf fortgeschrittenem Niveau verbessern. Dieser Kurs bietet die Flexibilität, den Kursinhalt auf die individuellen Wünsche der Teilnehmer anzupassen und die verschiedensten Themen auszuwählen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 24. April (19 bis 20.30 Uhr) in Alsfeld in den Räumen der vhs. Insgesamt finden acht Treffen statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.