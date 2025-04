vhs-Kurs: Advanced English Speaking (B2/C1)

Am Donnerstag, 24. April, beginnt ein neuer vhs-Abendkurs „Advanced English Speaking“ in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG 02. Auf dem Niveau B2/C1 können Fortgeschrittene an acht Kursabenden, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, ihre Englischkenntnisse ausbauen und festigen. Die Gesprächsthemen können zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Reise oder Geschichte kommen. Aber auch Gespräche in Richtung Beruf sind möglich und Wunschthemen können gemeinsam mit der Kursleitung zusammengestellt werden. Der Kursleiter ist US-Muttersprachler.Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.