vhs-Jubiläumsfeier erst 2024

Die Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der vhs des Vogelsbergkreises, die ursprünglich am Samstag, 1. Juli, stattfinden sollte, muss verschoben werden. Bei den umfangreichen Baumaßnahmen vor dem Eingangsbereich der Geschäftsstelle in Alsfeld sowie am Gebäude selbst sind Verzögerungen eingetreten, die nicht abzusehen waren. Eine Durchführung der Veranstaltung ist daher in diesem Sommer nicht mehr möglich. Als neuer Termin wurde Samstag, 29. Juni 2024, festgelegt.