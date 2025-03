vhs-Gesprächsreihe

Eine Gesprächsreihe zum Thema „Demokratie in Gefahr?“ bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises ab dem 28. März jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld an.Die vhs will einen Raum für Diskussionen öffnen, um nachhaltige Strategien für eine wehrhafte Demokratie zu entwickeln. Gemeinsam werden die Teilnehmer den Fragen nachgehen: „Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ und „Wie können wir unsere Demokratie wehrhaft machen und uns vor demokratiefeindlichen Einflüssen schützen?“Drei Gesprächsräume sollen aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragen schauen und analysieren, ob und inwiefern die jeweiligen Ereignisse, die Demokratie ins Wanken bringen. Und sie gehen der Frage nach, was man dagegen tun kann.Gespräch I: Die US-Wahl und unsere Beziehungen zur neuen US-Regierung (Freitag, 28. März)Gespräch II: Die wehrhafte Demokratie und der Rechtspopulismus (Freitag, 9. Mai)Gespräch III: Die Bundestagswahlen 2025 (Freitag, 27. Juni)Man kann bei der Anmeldung entscheiden, ob man an allen oder an einzelnen Gesprächsterminen teilnehmen möchte. Anmeldungen bitte über www.vhs-vogelsberg.de Eine Veranstaltung der Regionalen AG Arbeit und Leben Vogelsbergkreis gefördert von Arbeit und Leben Hessen gGmbH.