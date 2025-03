Ab Montag, 31. März, bis Freitag, 4. April, stehen beim vhs-Bildungsurlaub in Mücke-Atzenhain jeweils von 8 bis 16 Uhr Coaching und die Stärkung der beruflichen Ressourcen im Vordergrund. Denn der vhs-Bildungsurlaub „Stressbewältigung durch Yoga und Achtsamkeitsübungen“ soll dabei helfen, Anforderungen im Alltag und im Beruf gut zu meistern. In dieser Bildungsurlaubswoche lernen Interessierte, wie man mit Yoga-, Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen Stress abbauen und dabei das Denken und den Körper in eine entspannte Haltung bringen, heißt es in der Ankündigung der vhs.Durch Übungen sollen persönliche Stressmuster erkannt werden, Strategien entwickelt werden, um so den Herausforderungen im Alltag mit mehr Ruhe und Gelassenheit zu begegnen.Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.