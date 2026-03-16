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Zwölf neue Examinierte

Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe verabschiedet nach drei Jahren Ausbildung ein Dutzend Pflegefachkräfte

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Endlich war es so weit: Nach drei Jahren Ausbildung an der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe (VAG) sowie in ihren jeweiligen Einrichtungen werden nun zwölf weitere examinierte Pflegefachkräfte verabschiedet.

„Sie haben in Praxis und Theorie gezeigt, dass sie sich mit Stolz als ‚examinierte Pflegefachkraft‘ bezeichnen dürfen“, sagt Schulleiterin Karen Heipel im Rahmen der Verabschiedung in der Aula der VAG.

In den vergangenen drei Jahren haben die frisch Examinierten vieles gelernt, aber auch erfahren, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. „Sie haben fachlich kompetent und evidenzbasiert gelernt und gezeigt, dass sie sich die Fähigkeiten für die berufliche Zukunft erarbeitet haben“, betont Schulleiterin Heipel. Sie versorgen eine wachsende Zahl von Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen auf Hilfe angewiesen ist. „Hier können Sie nun Ihr Herz und Ihre Kompetenz einbringen“, sagt die Schulleiterin, und ergänzt: „Nicht nur das heutige Examen ist das Ziel. Bleiben Sie neugierig, mutig und behalten Sie sich die Empathie, die Sie in Ihrer Ausbildung gezeigt haben.“

Auch Klassenleitung Susanne Reese blickt anschließend gemeinsam mit den neuen Fachkräften auf die vergangenen Jahre zurück und gratuliert herzlich, bevor auch Schulleiter Thomas Müller den Absolventen die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg gibt.

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