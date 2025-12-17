Kontakt
„Zwischen den Jahren“

Kreisverwaltung mit Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde ist rund um die Feiertage erreichbar

Rund um die Feiertage gelten für die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises geänderte Öffnungszeiten. Wie der Vogelsbergkreis mitteilt, ist die Behörde am Montag, 22. Dezember, und Dienstag, 23. Dezember, zu den üblichen Zeiten erreichbar. An den Tagen „zwischen den Jahren“, am Montag, 29., und Dienstag, 30. Dezember, ist die Kreisverwaltung von 7 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde ist am Standort Alsfeld am Montag, 29. Dezember, von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 30. Dezember, sind die Kolleginnen und Kollegen von 7 bis 12 Uhr am Standort in Lauterbach vor Ort.

Für Zulassungsangelegenheiten muss über das Portal auf www.vogelsbergkreis.de ein Termin gebucht werden. Zu finden ist das Termin-Portal über den Link „Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen“ auf der Startseite.

Am Mittwoch, 24. Dezember, und am Mittwoch, 31. Dezember, ist die Verwaltung geschlossen.

Ab Freitag, 2. Januar, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Die Kreisverwaltung ist bei Fragen zu Verwaltungsleistungen außerdem telefonisch über die einheitliche Behördennummer 115 erreichbar.

Außenstellen ebenfalls geöffnet

Weiterhin stehen am 29. Dezember und 30. Dezember die Außenstellen der Kfz-Zulassungsbehörde in Freiensteinau, Schlitz und Schotten zur Verfügung. Im Vorfeld müssen dafür in den Verwaltungen von Freiensteinau und Schlitz Termine vereinbart werden.

