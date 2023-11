Zweites Treffen der Zugführer

Zum zweiten Mal kamen unter Leitung der Kreisbrandmeister Tony Michelis und Thomas Stein die Zugführer aller Katastrophenschutzeinheiten des Vogelsbergkreises zu einem Treffen im Gefahrenabwehrzentrum in Schotten zusammen. Dazu zählen die Katastrophenschutzzüge der Kommunen, die Regieeinheiten des Vogelsbergkreises, das Technische Hilfswerk Alsfeld und Lauterbach sowie die Sanitäts- und Betreuungszüge des DRK Alsfeld und Lauterbach.



Nach der Begrüßung erhielten alle Teilnehmer einen interessanten Einblick in die Aufgabengebiete der GABC-Messgruppe – GABC steht für Gefahrstoff atomar, biologisch und chemisch - von Dr. Thomas Schlörb. Weiterhin schulte Markus Koller das Thema elektronischer Notbetrieb.



Im Vorjahr hatte jede Einheit eine Zugführerkiste bekommen, die wichtige Materialien und Formulare für den Einsatzfall enthält. Um diese Kiste immer auf dem neusten Stand zu halten, wurden die Formulare durch die untere Katastrophenschutzbehörde aktualisiert, fehlende Ergänzungen wurden besprochen. Des Weiteren gab es einen Ausblick auf die Ausbildungsveranstaltungen und geplanten Übungen im kommenden Jahr.



„Wir werden diese Treffen in Zukunft weiterhin regelmäßig durchführen“, kündigte Kreisbrandmeister Thomas Stein an. „Bei unseren Treffen stehen Austausch und Weiterbildung im Fokus.“