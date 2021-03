Zwei Kitas geschlossen

Zwei Kindertagesstätten in Lauterbach und in Schlitz sind bis einschließlich Gründonnerstag geschlossen, da in den beiden Einrichtungen mehrere Corona-Erkrankungen aufgetreten sind. „Um das Ausbruchsgeschehen zu unterbrechen, haben wir den beiden Kommunen empfohlen, die Kitas zu schließen“, erklärt Dr. Henrik Reygers, der Leiter des Vogelsberger Gesundheitsamtes. Aus der Lauterbacher Einrichtung sind bislang zwei Fälle bestätigt, weitere Testergebnisse stehen noch aus. In Schlitz haben sich bislang fünf Personen infiziert.

