Zuwendung für Planungskosten

Die Freiflächen am Dorfgemeinschaftshaus in Dannenrod sollen saniert und neugestaltet werden. Die Planungsleistungen für die „Anlage eines Mehrgenerationenparks“ werden mit fast 28.000 Euro angegeben, aus Mitteln der Dorf- und Regionalentwicklung gibt es allerdings eine Zuwendung in Höhe von gut 16.000 Euro. Landrat Dr. Jens Mischak konnte jetzt gemeinsam mit der Leiterin des Sachgebietes Dorf- und Regionalentwicklung, Jana Brittner, der Homberger Bürgermeisterin Simke Ried (Mitte) einen entsprechenden Zuwendungsbescheid übergeben. „Gefördert wird die Planung einer Instandsetzung, Sanierung und dorfgerechten Gestaltung der öffentlichen Freiräume rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Dannenrod“, erläuterte der Landrat. Angedacht ist laut Jana Brittner eine Verbindung zum benachbarten Gelände der Oldtimerfreunde durch eine gemeinsame Dorfplatzgestaltung. Bei der Neuanlage des Dorfplatzes könnten zum Beispiel ein Themenspielplatz, ein Grillplatz und schattenspendende Bepflanzung berücksichtigt werden.

