Zuwachs für die Bienensachverständigen

Landrat Manfred Görig bestellt Imker Kevin Klinkenberg zum Bienensachverständigen

Bis zu 80.000 Bienen sind es, die in einem Volk zusammenarbeiten, Blüten bestäuben sowie Honig und Pollen sammeln. Bei Kevin Klinkenberg aus Willofs, der seit 2017 imkert, kommen bei zurzeit 55 Bienenvölkern eine stattliche Anzahl Honigbienen zusammen. Das aktuell noch neben seinem Beruf im Außendienst eines Lackieranlagen und –roboteranbieters. Nun wurde er zusätzlich zum Bienensachverständigen berufen. „Junge und engagierte Menschen zu finden, die mitmachen, Vereine unterstützen und gleichzeitig als Sachverständige Hobby-Imkerinnen und –Imker beraten, ist ausgesprochen wichtig. Schön, dass wir Sie nun in der Runde der Bienensachverständigen begrüßen dürfen“, führt Landrat Manfred Görig aus. Es ist schön zu sehen, dass sich auch weiterhin in der heimischen Imkerei etwas tut – denn Kevin Klinkenberg ist einer der jüngsten Bienensachverständigen für den Vogelsbergkreis.



Fachwissen für Bienenhaltung und -zucht



Als Bienensachverständiger steht Klinkenberg in Zukunft Imker-Kolleginnen und –Kollegen bei Problemen und Fragen zur Seite. Mit dem Fachwissen zu Krankheiten wie etwa die Amerikanische Faulbrut oder Parasiten, das er in zahlreichen Lehrgängen und der Arbeit mit Bienen erlangt hat, helfen Bienensachverständige den Imkern vor Ort. Sie beraten beispielsweise bei der Wahl der Bienenstände oder zu Fragen der Bienenhaltung und stellen Gesundheitszeugnisse aus. Gemeinsam mit dem Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Ordnungsangelegenheiten findet mit insgesamt zehn Bienensachverständigen im Vogelsbergkreis ein wiederkehrender Erfahrungs- und Informationsaustausch statt, berichten Amtsleiterin Dr. Maria Dolderer-Litmeyer und Dr. Robert Riße. Das kommt wiederum den Honigbienen in der Region zu Gute, die auf Vogelsberger Wiesen, Wäldern und Äckern unterwegs sind, um Honig zu produzieren. „Regional erzeugte Produkte, regionale Vermarktung in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft vor Ort. Das ist eine tolle Sache. Für diesen Schritt wünsche ich alles Gute“, gibt Landrat Görig dem frischgebackenen Bienensachverständigen auf dem Weg zum Berufsimker mit auf den Weg.