Zukünftige "Vogelsberger Original"-Produkte: Die Jury hat getagt...

Mehr als 50 Anbieter waren dem Aufruf zum Mitmachen im Wettbewerb mit dem Titel „Die Besten 100“ gefolgt und hatten ihre Produkte ins Rennen geschickt. Jetzt ist die erste Hürde genommen, denn die fünfköpfige Jury hat getagt und Produkte aus dem Ernährungs- und dem Nicht-Ernährungsbereich genauer unter die Lupe genommen. Alle diese typisch Vogelsberger Produkte werden demnächst das Logo „Vogelsberg Original“ auf ihren Produkten verwenden können. Damit soll der Grundstein für eine Regionalmarke Vogelsberg gelegt werden.Der Aufbau des Netzwerks aller Akteure, die Organisation oder Verbesserung von Vertriebswegen, professionelle Produktfotos und Videos über die Anbieter und deren Produktionen sind weitere Bausteine des Projektes. Möglich macht das eine Förderung aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BuLE) in Höhe von 192.000 Euro.Beim nächsten Netzwerktreffen am 30.Oktober 2019 um 19:00 Uhr im „Wilden Mann“ in Grebenhain-Bermuthshain werden die Urkunden verliehen. Akteure, Vermarkter oder Erzeuger, die sich vom Themenfeld rund um die Regionalmarke angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen.Um Anmeldung wird gebeten beim Projektleiter Lorenz Kock unter lorenz.kock@vogelsbergkreis.de . Übrigens werden die ausgezeichneten Teilnehmer mit ihren Produkten noch im September auf www.vogelsberg.de veröffentlicht.