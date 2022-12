Zugführer wollen sich regelmäßig treffen

Gelungener Auftakt: Erstmals kamen jetzt die Zugführer aller Katastrophenschutzeinheiten des Vogelsbergkreises, der Löschzüge der Kommunen, der Regieeinheiten des Vogelsbergkreises, des Technischen Hilfswerks Alsfeld und Lauterbach und der Sanitäts- und Betreuungszüge des DRK Alsfeld und Lauterbach zu einem Treffen im Stützpunkt Nieder-Ohmen zusammen. Dabei blickten sie zurück auf ihre Waldbrand-Einsätze in diesem Sommer bei Cölbe und Dillenburg und besprachen die Katastrophenschutzkonzepte des Landes Hessen und des Vogelsbergkreises. Zudem bekamen sie eine „Zugführerkiste – Katastrophenschutz“, die wichtige Utensilien enthält, die im Einsatz gebraucht werden – von der Handy-Ladestation über Dokumente bis hin zur einheitlichen Zugführer-Weste. „Wir werden diese Treffen in Zukunft regelmäßig durchführen“, kündigte Kreisbrandmeister Thomas Stein an. Neben dem Austausch soll dabei vor allem auch die Weiterbildung im Fokus stehen.