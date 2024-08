Zu Gast bei Freunden

Vom Wasser ins Mittelgebirge: Seit 1960 kommen regelmäßig Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Plön im Norden der Republik in den Vogelsbergkreis, um im Kreisjugendheim Landenhausen eine Ferienfreizeit zu verbringen.



Passend dazu empfing nun Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter, Björn Demmin, seit 2023 Landrat des Landkreises Plön, im Kreisjugendheim. Dieser war in den 90er-Jahren selbst als ehrenamtlicher Betreuer bei mehreren Freizeiten dabei, besuchte schon als Kind das Zeltlager und unterstrich nun seine Verbundenheit mit einer Visite.



Nicht ohne Grund: Denn dieser Tage verbrachte dort eine 160-köpfige Gruppe aus dem Landkreis Plön eine zweiwöchige Ferienfreizeit. Landrat Demmin besuchte die Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren, die ihre Zeit mit Spielen, spannenden Aktionen und Ausflügen rund um das Zeltlager genießen.



Der Erste Kreisbeigeordnete Krug freute sich über die seit Dekaden bestehende Tradition und die Treue der Gruppe aus dem Landkreis an der Ostsee: „Viele Kinder und Jugendliche haben hier bei uns in Landenhausen eine ganz besondere Zeit verbracht – es freut mich, dass Generationen von jungen Menschen den Vogelsbergkreis kennengelernt haben, und so unsere Region auch in Deutschlands Norden bekanntgemacht haben“, sagte Krug.



Im Gespräch tauschten sich der Erste Kreisbeigeordnete Krug, Landrat Demmin, Bärbel Staudler, Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit beim Landkreis Plön, Lea Gundlach, beim Landkreis Plön für die Organisation der Freizeit zuständig, und Silvia Lucas vom Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung und Demokratieförderung im Jugendamt des Vogelsbergkreises, über die langjährige Tradition aus. „Wir freuen uns auf viele weitere Gäste aus dem Norden, die wir hier im Kreisjugendheim begrüßen dürfen“, unterstrich Patrick Krug abschließend.

