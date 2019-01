Zielstrebig, zuverlässig und aus der Praxis

11.01.19

Zielstrebigkeit – dieses Wort fiel mehrfach, als mit einer kleinen Feierstunde das 25-jährige Dienstjubiläum von Jürgen Henke begangen wurde. Landrat Manfred Görig gratulierte und dankte seinem Mitarbeiter für die geleistete Arbeit, die für den Bautechniker 1994 im damaligen Hochbauamt in Alsfeld begonnen hatte. Mit Zielstrebigkeit habe der Jubilar seinen Werdegang von der Ausbildung zum Maurer über den Meister bis zu seinem Abschluss als Bautechniker verfolgt. Und Zielstrebigkeit gepaart mit Zuverlässigkeit und umfangreichem Fachwissen machen bis heute auch seine Persönlichkeit und Arbeitsweise aus, wie Amtsleiter Peter Schwärzel unterstreicht: „Wenn Henke eine Baustelle leitet, dann schließt er sie auch ab. Und zwar nicht irgendwie, sondern ruhig, besonnen und verlässlich.“



Zu Henkes Aufgaben gehört neben der Bauleitung und Projektsteuerung bei Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten auch das technische Gebäudemanagement im Amt für Schulen und Liegenschaften. Sein Steckenpferd ist eine funktionale und detailgenaue Planung in Verbindung mit kostenbewusstem Bauen. „Das kommt uns gerade bei den Schulen sehr entgegen, Instandhaltung und Sanierung sind da ein großes Thema“, so Landrat Görig. Henke selbst zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Mit hat die Arbeit in diesem Vierteljahrhundert Spaß gemacht, vor allem im Schulbau.“ Schaffenskraft, Gesundheit und Spaß an der Arbeit für viele weitere Jahre wünschten dem Jubilar auch Kollege Berthold Habermehl, Christa Wiese (Personalservice), Anja Kreuder (Personalrat) und Conny Hentz-Döring (Frauenbeauftragte).

