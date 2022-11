Zensus ist auf der Zielgeraden

Dr. Mischak: Erhebungsstelle hat gute und gewissenhafte Arbeit geleistet

Die Befragung ist durch, nahezu alle Daten sind ermittelt – und zwar von gut 17.500 Vogelsbergern. Dr. Frank Thiel und Bernd Voigt haben gemeinsam mit ihrem Team ganze Arbeit geleistet und den Zensus – die alle zehn Jahre stattfindende große Volkszählung – im Vogelsberg durchgeführt. Und das mit einer hervorragenden Quote: Mehr als 95 Prozent der vorher vom Statistischen Bundesamt nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Bürgerinnen und Bürger haben ihre Fragebögen ausgefüllt und abgegeben. Diejenigen, die das bisher versäumt haben, werden in diesen Tagen von der Zensus-Erhebungsstelle noch einmal angeschrieben und erinnert.



„Viele Entscheidungen im Bund, in den Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basisdaten für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. Daher führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder alle zehn Jahre den Zensus durch“, schilderte Dr. Frank Thiel, der Leiter der Vogelsberger Erhebungsstelle, den Hintergrund.



Rund zehn Prozent der Bevölkerung bundesweit wurden dabei von Erhebungsbeauftragten interviewt. „Diese Stichprobenbefragung ist notwendig, um etwaige Ungenauigkeiten der Melderegister festzustellen und um Daten zu erheben, die nicht in den Registern vorliegen, wie zum Beispiel Angaben zu Bildung und Ausbildung oder zu Erwerbstätigkeit“, erklärte dazu Bernd Voigt.



Bei dieser Stichprobenbefragung standen rund 17500 Vogelsberger sogenannten Erhebungsbeauftragten Rede und Antwort. Jeder Interviewer hatte dabei 100 Leute zu befragen. Los ging es am 15. Mai und manche waren richtig flott. Die gaben schon einen Tag später die ersten ausgefüllten Bögen bei Thiel und Voigt in der Erhebungsstelle in Alsfeld ab. „Vor den Sommerferien hatten wir schon 70 bis 80 Prozent aller Bögen ausgefüllt zurück“, erinnerte sich Frank Thiel.



„Mittlerweile befinden wir uns auf der Zielgeraden“, betonte Erster Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent Dr. Jens Mischak, denn es fehlen nur noch die Rückantworten von besagten 800 Menschen, die jetzt noch einmal angeschrieben wurden. Thiel und Voigt attestierte er eine „gute und gewissenhafte Arbeit“, alle Fristen wurden eingehalten, alles hat bestens geklappt. „Ein großes Dankeschön für ihren Einsatz“, lobte Dr. Mischak.