Zeichen der Wertschätzung

14.750 Euro an Spenden für das Ehrenamt – ein schöner Grund für den Termin in der Kreisverwaltung, zu dem Dr. Jens Mischak, Landrat und OVAG-Spendenbeiratsmitglied, Vertreterinnen und Vertreter einer Vogelsberger Feuerwehr sowie verschiedener Vereine begrüßt. Dort übergibt er Spenden der OVAG an die Freiwillige Feuerwehr Kirtorf-Wahlen, die SG 1947 Freiensteinau e. V., den Reit- und Fahrverein Lauterbach Stadt und Land e. V. sowie an den TV Maar 1919 e. V.



„Eine 750-Jahr-Feier, eine neue Treppenanlage, ein Sportgerät und eine sanierte Toilettenanlage: vier Projekte, die sich im Spendenbeirat der OVAG durchgesetzt und die Unterstützung redlich verdient haben“, unterstreicht Landrat Dr. Mischak. „Denn sie dokumentieren, dass das Ehrenamt vor Ort auch mit Leben gefüllt wird“, fügt er an.



Stellvertretend für die Wahlener Vereinsgemeinschaft bekommt die Freiwillige Feuerwehr eine Spende in Höhe von 750 Euro. Damit sollen die Feierlichkeiten zum 750. Jubiläum des Ortes im kommenden Jahr unterstützt werden.



Die SG 1947 Freiensteinau erneuert an ihrem Vereinsgelände umfassend die Treppenanlagen, die den Zugang zu den Sportanlagen ermöglichen. Die Investition im sechsstelligen Bereich wird durch die OVAG-Spende mit 5.000 Euro unterstützt.



Der Reit- und Fahrverein Lauterbach Stadt und Land e. V. hat einen Voltigier-Simulator angeschafft. Die Investition in Höhe von knapp 13.000 Euro wird mit 5.000 Euro Spenden der OVAG unterstützt. Der „Movie“ simuliert die Bewegungen eines Pferdes und ermöglicht so ein effektives Training für die gesamte Abteilung.



Mit 4.000 Euro an OVAG-Spenden wird das Vorhaben des TV Maar 1919 e. V. unterstützt. Denn der Verein plant, die Toilettenanlagen in seinem Sportlerheim umzustrukturieren und zu erneuern. Nach dem Bau einer Garage im Vorjahr gibt es im Sportlerheim zusätzlichen Raum, der für eine erweiterte Toilettenanlage genutzt werden soll.



„Egal wie klein oder groß die Projekte auch sind, die sich die Vereine vorgenommen haben: Die Spenden helfen dabei, die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen, und sind ein wichtiges Zeichen der Anerkennung ihrer Arbeit“, stellt Landrat Dr. Mischak abschließend klar.

