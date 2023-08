„Yoga und Wandern“ bietet die vhs von Sonntag, 24. September, bis Mittwoch, 27. September, in Bad Zwesten an. Einige Plätze sind noch frei.In dem Kurs werden vormittags und abends Yoga-Übungsstunden angeboten, kombiniert mit leichten Wanderungen von drei bis vier Stunden führen sie zu Harmonie von Körper und Geist. Die Yoga- und Wandertage sind für Personen mit und ohne Yoga-Erfahrung geeignet.Die Teilnehmer sind untergebracht im Haus Ebersberg am Ortsrand des kleinen Fachwerkdorfes Wenzigerode am Rande des landschaftlich reizvollen Nationalparks Kellerwald. Das Haus ist umgeben von einem parkähnlichen Grundstück. Im direkt angrenzenden Wald kann auf schönen Wegen die Natur genossen werden.Weitere Informationen und Anmeldungen bis zum 29. August bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, 36304 Alsfeld, Telefon 06631/792-7712 oder unter www.vhs-vogelsberg.de