Der vhs-Kurzworkshop „Word-Grundlagen kompakt“ bietet am Donnerstag, 12. September, von 17 bis 20 Uhr, in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 06, die Möglichkeit, erste Grundlagen im Textbearbeitungsprogramm „Word“ zu erlernen. Interessierte machen sich an diesem Abend mit der Word-Oberfläche vertraut und lernen die wichtigsten Textformatierungsmöglichkeiten kennen.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 5. September. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.