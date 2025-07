Die Zeiten der immer schnelleren Globalisierung scheinen vorerst vorbei zu sein. Protektionismus, Zölle, Sanktionen und Industriepolitik erleben ein Comeback. Gleichzeitig bedroht der Krieg in der Ukraine die Europäische Sicherheitsordnung und macht neue Investitionen in Sicherheit unabdingbar. Was bedeuten diese geopolitischen und ökonomischen Umbrüche für Deutschland und das deutsche Wirtschaftsmodell? Um diese Frage geht es bei vhs.wissen live am Montag, 28. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr. In der Online-Veranstaltung spricht Prof. Dr. Moritz Schularick über das Thema „Zwischen Zöllen und Zeitenwende – Wohin steuert Deutschlands Wirtschaft?“Moritz Schularick ist seit Juni 2023 Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Sciences Po (Paris).In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Finanzmärkten und Vermögenspreisen, Fragen der monetären Makroökonomie und den Ursachen von Finanzkrisen und ökonomischer Ungleichheit.Er berät regelmäßig Zentralbanken, Finanzministerien, Investoren und internationale Organisationen.Vor seinem Ruf nach Kiel war Moritz Schularick Professor für Makroökonomie an der Universität Bonn, Direktor des dortigen MacroFinance Labs. Darüber hinaus ist er Mitglied des DFG-Exzellenz-Clusters ECONtribute sowie ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Academia Europea. Im Laufe seiner akademischen Karriere forschte er unter anderem an der New York University, der University of Cambridge, der Freien Universität Berlin und in der Forschungsabteilung der Federal Reserve Bank of New York.Prof. Dr. Moritz Schularick ist Preisträger des Leibniz-Preises 2022, Deutschlands wichtigstem Forschungspreis, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vergeben wird.Die Online-Vortragsreihe mit aktuellen Themen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft kann man zu Hause oder unterwegs via Smartphone mitverfolgen. Im Anschluss an die Vorträge von renommierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Medien kann man, wenn gewünscht, im Live-Chat Fragen stellen und mitdiskutieren.Den Zugangslink zur Veranstaltung versendet die vhs kostenfrei nach erfolgreicher Anmeldung per Mail an info@vhs-vogelsberg.de oder unter www.vhs-vogelsberg.de