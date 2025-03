„Woher nehmen und nicht stehlen?“ – so lautet oft die Frage in Vereinen und Gruppen. Denn wenn es darum geht, Projekte zu verwirklichen, ist oft die finanzielle Ausstattung des Vereins maßgebend. Wie und woher kann man noch Finanzmittel bekommen – und was muss man dafür tun? Das ist die grundlegende Frage eines Workshops mit Kursleiter Dr. Herbert Jost-Hof, der am Samstag, 26. April, von 9 bis 16 Uhr in der Obergasse 44 in Lauterbach stattfindet.Das Angebot im Rahmen des Qualifizierungsprogramms für Ehrenamtliche der Ehrenamtsförderung des Vogelsbergkreises widmet sich unterschiedlichen Arten der Förderung durch Dritte und entwickelt anhand konkreter Projekte und Vorhaben Ideen zu deren Realisierung. Eingegangen wird insbesondere auch auf die Bedeutung des richtigen internen Ressourcenmanagements und auf die Einbettung von Mittelbeschaffung in das Gesamtkonzept der Öffentlichkeitsarbeit.Anmeldungen für diesen Workshop werden bis zum 16. April entgegengenommen.Die Anmeldungen für die Fortbildung erfolgen schriftlich über ein Anmeldeformular – erreichbar unter: https://yourls.vogelsbergkreis.org/ygxo3 Eine Bestätigung der Anmeldung erhalten die Teilnehmer wenige Tage vor Kursbeginn, in der Regel per E-Mail/ Post von der Volkshochschule. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Datum des Posteingangs. Sollten weniger als sieben Anmeldungen vorliegen, so kann der Kurs nicht durchgeführt werden.Leider kommt es immer wieder vor, dass Plätze gebucht werden, die dann ohne vorherige Abmeldung nicht in Anspruch genommen oder sehr kurzfristig abgesagt werden. In diesen Fällen können keine Ersatzpersonen mehr gewonnen werden und es müssen Kurse ausfallen. Weil Verpflichtungen gegenüber Bildungsträgern, Dozentinnen und Dozenten bestehen, fallen trotzdem Kosten an.Von daher ist zu beachten: Eine Abmeldung ist nur dann kostenfrei, wenn sie bis zum angegebenen Anmeldeschluss erfolgt. Bei Fragen oder Anregungen kann man sich an die Stabsstelle Gremien und politische Steuerung in der Kreisverwaltung wenden:Nazila AfsharTel.: 06641/ 977-2497E-Mail: ehrenamt@vogelsbergkreis.de Sandra ObenhackTel.: 06641/ 977-3404E-Mail: ehrenamt@vogelsbergkreis.de